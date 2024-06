L'organizzazione estremista palestinese: "Ok di Tel Aviv al piano di Biden? Non ci sono state conferme da alcun funzionario"

IN AGGIORNAMENTO – Hamas esorta gli Stati Uniti a fare pressioni su Israele affinché si raggiunga il cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza. L’organizzazione estremista palestinese ha fatto sapere di aver mostrato “piena positività” negli sforzi per raggiungere un accordo e mentre Washington ha dichiarato che lo Stato ebraico ha accettato la proposta delineata dal presidente americano Joe Biden, non ci sono state ancora “conferme da alcun funzionario israeliano”, ha sottolineato ancora Hamas.

Nel frattempo le Nazioni Unite puntano il dito contro le forze di difesa israeliane e i militanti palestinesi, accusati di aver commesso crimini di guerra, mentre Tel Aviv sarebbe responsabile anche di crimini contro l’umanità.

Israele: “Rapporto Onu su crimini guerra pieno di bugie”

Il ministero israeliano degli Esteri ha respinto il rapporto di un gruppo di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite che accusa Tel Aviv di “sterminio” e crimini contro l’umanità dall’inizio della guerra in Medioriente. Lo riporta The Times of Israel, spiegando che secondo il dicastero il report è “pieno di bugie e diffamazioni contro i soldati delle forze israeliane di difesa (Idf)”.

Il rapporto, prosegue il ministero, “descrive una realtà fittizia in cui decenni di attacchi terroristici sono scomparsi, non ci sono stati continui attacchi missilistici contro i civili israeliani e questo non è un Paese democratico che si difende da un attacco terroristico. Questo è un altro esempio del livello basso a cui è arrivata l’organizzazione sotto la guida del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres”. Il rapporto sosteneva che anche le milizie palestinesi avessero commesso crimini di guerra dall’inizio del conflitto.

08:43 Idf: “Nella notte colpiti obiettivi Hezbollah in sud Libano”

Le forze israeliane di difesa (Idf) rifericono di aver colpito, durante la notte, diversi edifici utilizzati da Hezbollah ad Ayta ash-Shab, nel sud del Libano. Le sirene, intanto, hanno suonato a Kiryat Shmona e in alcune comunità vicine del nord di Israele per una possibile infiltrazione di droni. Ma secondo l’Idf si sarebbe trattato di un falso allarme.

08:37 Media: negoziati continuano nonostante risposta Hamas

I negoziati per raggiungere un accordo di tregua in Medioriente in cambio del rilascio di ostaggi dovrebbero continuare nonostante la risposta di Hamas all’ultima bozza di intesa con modifiche che Israele ha considerato un rifiuto alla proposta. Lo riporta Haaretz, citando funzionari. “I colloqui continueranno ora attraverso gli inviati del Qatar e dell’Egitto in coordinamento con gli Stati Uniti, per vedere se è possibile raggiungere un accordo”, ha affermato la fonte.

08:35 Guterres: “Onu farà tutto il possibile per risolvere situazione”

“Non possiamo contemplare la continuazione di questo orrore, tanto meno un’escalation o una ripetizione tra qualche anno. Dobbiamo interrompere il ciclo. L’Onu è pronta e disposta a fare tutto il possibile per risolvere la situazione tra Israele e Palestina, a sostegno della soluzione dei due Stati. Siamo in continue discussioni con tutte le parti, non solo su come affrontare la catastrofica situazione umanitaria, ma anche su cosa occorre fare dopo la fine dei combattimenti”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in una intervista a ‘Repubblica’.

