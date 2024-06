Gli Stati Uniti si impegnano a continuare l'addestramento delle forze armate ucraine per 10 anni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza che prevede il sostegno all’Ucraina a lungo termine, al fine di rafforzare la capacità del Paese di scoraggiare potenziali aggressioni future. Lo riportano media americani e ucraini in attesa della comunicazione ufficiale.

Accordo Usa-Ucraina: cosa prevede

L’accordo dovrebbe impegnare gli Stati Uniti per 10 anni a continuare l’addestramento delle forze armate ucraine, a una maggiore cooperazione nella produzione di armi e attrezzature militari, alla continua fornitura di assistenza militare e a una maggiore condivisione dell’intelligence. La formula dovrebbe essere quella dell’ “accordo esecutivo”, ovvero non un trattato, quindi non necessariamente vincolante per eventuali futuri presidenti.

