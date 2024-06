"Invito italiano al vertice è un importante segnale di sostegno", sottolinea a LaPresse la rappresentanza diplomatica

La partecipazione in presenza del presidente Volodymyr Zelensky al vertice del G7 “ha permesso di discutere i temi più rilevanti per l’Ucraina, dalla sicurezza globale all’uso degli asset sovrani russi per la ricostruzione del Paese, al rafforzamento della cooperazione economica internazionale”. È quanto sottolineato a LaPresse dall’ambasciata ucraina in Italia.

“I negoziati nel formato multilaterale, nonché in quello bilaterale, sono una tappa importantissima anche nel contesto del Vertice globale per la Pace che si terrà in Svizzera il 15-16 giugno“, ha aggiunto la rappresentanza diplomatica.

Ambasciata Ucraina: “Invito Italia grande segnale di sostegno”

“L’invito dell’Ucraina al vertice G7 da parte dell’Italia è un importante segnale di sostegno e dell’impegno da parte delle grandi democrazie globali”, ha aggiunto la rappresentanza diplomatica di Kyiv nel nostro Paese. “Questo conferma il fatto che i leader mondiali comprendono l’importanza dell’Ucraina come partner nell’affermazione dei principi del diritto internazionale, della democrazia e della sicurezza globale”, si sottolinea inoltre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata