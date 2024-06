Il sisma in una comunità di pescatori a Buan

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha incrinato muri, rovesciato oggetti dagli scaffali dei negozi e causato altri danni minori in una comunità di pescatori a Buan, nel sud-ovest della Corea del Sud. Non sono stati segnalati feriti. Il terremoto ha avuto una profondità stimata di 8 chilometri ed è stato il più forte rilevato quest’anno nel Paese. L’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco ha dichiarato di aver confermato finora otto casi di piccole danni a proprietà a Buan e nella vicina città di Iksan, tra cui pareti incrinate in abitazioni e due tegole rotte e una finestra rotta in un magazzino. La scossa è stata anche abbastanza forte da far cadere gli articoli dagli scaffali dei negozi.

