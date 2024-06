Il presidente francese ha spiegato in conferenza stampa la sua decisione di sciogliere il Parlamento

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto mercoledì la creazione di un’ampia coalizione di forze politiche per sconfiggere gli estremismi nelle prossime elezioni parlamentari. Macron si è rivolto agli elettori francesi per la prima volta da quando ha sciolto il parlamento convocando le elezioni anticipate dopo la pesante sconfitta del suo partito da parte dell’estrema destra di Marine Le Pen nelle elezioni europee.

In una conferenza stampa organizzata dal suo partito, Renaissance, Macron ha detto di credere che “molti dei nostri concittadini e leader politici che non si sentono rappresentati dagli estremi, ma che condividono una serie di ideali comuni che l’attuale maggioranza difende, potrebbero lavorare insieme ai suoi leader per costruire un nuovo progetto”. I partiti di opposizione di destra e di sinistra sono al lavoro per formare alleanze e schierare candidati nelle elezioni legislative anticipate che si terranno il 30 giugno e il 7 luglio.

