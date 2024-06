L'inquilino dell'Eliseo: "Da domenica sera", giorno delle elezioni europee, "le maschere sono cadute"

Il presidente francese Emmanuel Macron vorrebbe che “i leader dell’attuale maggioranza presidenziale potessero andare a parlare con personalità e forze che oggi non ne fanno parte”.

“La destra, e tutti coloro che hanno seguito il presidente dei Repubblicani, Eric Ciotti, stanno voltando le spalle in poche ore all’eredità del generale de Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy” ha aggiunto il leader dell’Eliseo in conferenza stampa.

“La destra repubblicana, almeno chi ne è a capo, ha appena stretto per la prima volta un’alleanza con l’estrema destra, e dico l’estrema destra quando parlo del Rassemblement National, perché i suoi leader continuano a dire che ci sono francesi veri e francesi falsi e continuano a progettare di ridurre la libertà di stampa o di rifiutare lo Stato di diritto”, ha aggiunto, “da domenica sera”, giorno delle elezioni europee, “le maschere sono cadute”.

Macron: “Creare terza via di chi dice ‘no’ a estremismi”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di volere creare una terza via fatta di “uomini e donne di buona volontà che sono stati in grado di dire ‘no’ agli estremismi che si uniscono per poter costruire un progetto comune” per il Paese. Lo ha detto in conferenza stampa. “Oggi le cose sono semplici”, ha aggiunto, “abbiamo alleanze innaturali ai due estremi, che non sono d’accordo su nulla se non sui posti di lavoro da condividere, e che non saranno in grado di attuare alcun programma”.

Macron: “No a chiavi potere a Le Pen nel 2027”

A proposito della decisione di convocare elezioni parlamentari anticipate il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso l’ambizione di non volere “dare le chiavi del potere a Marine Le Pen nel 2027”, cioè l’anno delle elezioni presidenziali. “Quindi mi assumo la piena responsabilità di aver innescato un movimento di chiarificazione”, le parole del presidente francese.

Macron: “Non farò campagna per legislative, no dibattito con Le Pen”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che non farà “campagna elettorale per le elezioni legislative” e non terrà nessun dibattito con Marine Le Pen. “Non intendo fare campagna elettorale più di quanto abbia fatto nel 2017 e nel 2022”, ha aggiunto Macron.

