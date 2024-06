Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano lo ha annunciato in conferenza stampa

Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha annunciato le sue dimissioni dal governo di unità nazionale di Israele. “Abbiamo istituito un governo di emergenza grazie a una partnership del destino, non a una partnership politica”, ha detto parlando in conferenza stampa. “Mesi dopo il disastro, la situazione nel Paese e nella sala decisionale è cambiata e Netanyahu e i suoi partner hanno trasformato l’unità in un appello entusiastico. In realtà, le decisioni strategiche vengono accolte con esitazione e procrastinate da considerazioni politiche”. “Netanyahu ci impedisce di procedere verso la vera vittoria”, ha aggiunto, “pertanto, oggi lasciamo il governo di emergenza, con il cuore pesante, ma intatto. È opportuno che in autunno si vada alle elezioni che finalmente instaureranno un governo che conquisterà la fiducia del popolo. Invito Netanyahu a fissare una data concordata per le elezioni, non lasciare che il nostro popolo si strappi”. Lo riporta Ynet.

