E' accaduto nella provincia di Jammu. Il bus è precipitato in una gola, anche 33 feriti

Alcuni ribelli nella provincia di Jammu, in India, hanno sparato contro un autobus che trasportava pellegrini indù e almeno nove sono rimasti uccisi dopo che il veicolo è caduto in una profonda gola. Si contano anche 33 feriti. E’ successo nella provincia di Jammu del Kashmir. L’autobus stava trasportando i fedeli al campo base del famoso tempio indù Mata Vaishno Devi quando è stato attaccato nel distretto di Reasi. Un ufficiale di polizia ha detto che alcune delle vittime avevano ferite da arma da fuoco e ha attribuito l’attacco ai militanti musulmani che combattono contro il dominio indiano in Kashmir. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell’attacco, che ha causato anche 33 feriti. I gruppi ribelli combattono dal 1989 per l’indipendenza del Kashmir o per la fusione con il vicino Pakistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata