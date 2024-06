Il miliardario commenta su X i risultati delle elezioni europee in Germania scatenando le polemiche

“Perché alcune persone reagiscono in modo così negativo all’AfD? Dicono sempre ‘estremista di destra’, ma le politiche dell’AfD di cui ho letto non sembrano estremiste. Forse mi sfugge qualcosa”. Lo ha scritto in un messaggio su X il miliardario americano proprietario di Tesla, Elon Musk, commentando il risultato delle elezioni europee in Germania, dove l’AfD è risultato la seconda forza del Paese alle spalle dell’Unione (Cdu-Csu).

Why is there such a negative reaction from some about AfD?

They keep saying “far right”, but the policies of AfD that I’ve read about don’t sound extremist. Maybe I’m missing something.

