Così Francesco parlando al termine dell'Angelus

“La comunità internazionale agisca con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza stremata dalla guerra. Gli aiuti umanitari devono arrivare a chi ne ha bisogno e nessuno lo può impedire”. Così Papa Francesco parlando a braccio al termine dell’Angelus. Bergoglio ha ringraziato il “Re di Giordania, il presidente dell’Egitto e il segretario generale delle Nazioni Unite” per la conferenza internazionale sulla “situazione umanitaria a Gaza” che inizierà martedì in Giordania.

Il “decimo anniversario dell’invocazione di pace in Vaticano alla quale erano stati presenti il compianto Shimon Perez e Abu Mazen testimonia che stringersi la mano è possibile”, ha continuato Bergoglio aggiungendo; “per fare la pace ci vuole più coraggio che per fare la guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata