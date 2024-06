Sette palestinesi sono stati arrestati durante raid Idf in Cisgiordania

Nuova giornata di conflitto nella Striscia di Gaza, nel day-after dell’operazione che ha portato alla liberazione di quattro ostaggi detenuti da Hamas, nell’ambito della quale sono morti oltre duecento palestinesi. IN AGGIORNAMENTO

12:30 Gantz verso dimissioni, stasera conferenza stampa

Il presidente del partito Unità Nazionale Benny Gantz terrà una conferenza stampa a Kfar Maccabiah, a Tel Aviv, questa sera alle 20 (le 19 in Italia), dopo aver annullato una conferenza stampa prevista per ieri sera in cui avrebbe dovuto annunciare l’uscita del suo partito dal governo. Lo riporta il Times of Israel. L’uscita di Unità Nazionale non rovescerebbe il governo, che detiene, senza il partito centrista, 64 dei 120 seggi della Knesset, il parlamento israeliano.

11:45 Katz nomina Nirenstein consigliera speciale per lotta antisemitismo

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha nominato una consigliera speciale per la lotta all’antisemitismo. L’incarico sarà ricoperto da Fiamma Nirenstein. Lo riporta Ynet ricordando che Nirenstein in passato era stata nominata ambasciatrice israeliana in Italia.

11:30 Padre ostaggio salvato morto poche ore prima del ritorno del figlio

Il padre di Almog Meir Jan, uno degli ostaggi salvati ieri nell’operazione dell’esercito israeliano a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, è morto poche ore prima di sapere che suo figlio sarebbe tornato a casa. “Mio fratello è morto di dolore e non ha potuto vedere suo figlio tornare. La notte prima del ritorno di Almog, il cuore di mio fratello si è fermato. Non ha potuto vedere il ritorno del figlio”, racconta Dina Jan, la zia di Almog, all’emittente pubblica Kan, come riportato dal Times of Israel. “Siamo distrutti”, aggiunge spiegando che suo fratello viveva da solo a Kfar Saba. “Yossi, mio fratello, il padre di Almog, è rimasto incollato – ricorda – alla televisione per tutti gli otto mesi, aggrappandosi a ogni informazione”.

09:00 Sette palestinesi arrestati durante raid Israele in Cisgiordania

Secondo l’agenzia palestine Wafa e Al Jazeera tre fratelli sono stati arrestati in un raid all’alba nella città occupata di Hebron, nella Cisgiordania. Si tratterebbe dei figli di un uomo già detenuto in una prigione israeliana. Altri quattro palestinesi sono stati arrestati anche nella città di Arrabeh, situata a sud-ovest della città di Jenin, durante un raid in cui l’esercito israeliano ha sparato su un veicolo. Secondo i media arabi non ci sarebbero stati feriti.

