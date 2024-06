Il portavoce dell'Idf: "Un soldato è rimasto gravemente ferito"

Un soldato dell’unità d’élite israeliana è stato gravemente ferito durante l’operazione che ha riportato indietro quattro ostaggi tenuti da Hamas a Gaza. Lo ha riferito il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari. “Un’operazione audace in pieno giorno, durante la quale i combattenti dello Shin Bet e dello Yam hanno fatto irruzione contemporaneamente in due diversi edifici nel cuore della Striscia di Gaza e hanno salvato sotto il fuoco – sotto il fuoco durante l’operazione – i quattro rapiti che erano tenuti dai terroristi di Hamas”, ha sottolineato il contrammiraglio Hagari. Israele ha dichiarato di aver salvato quattro ostaggi rapiti durante l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, nella più grande operazione di recupero di ostaggi dall’inizio della guerra contro l’organizzazione islamista a Gaza. L’esercito ha detto di aver salvato Noa Argamani, 25 anni; Almog Meir gennaio, 21; Andrej Kozlov, 27 anni; e Shlomi Ziv, 40 anni, in una complessa operazione speciale diurna a Nuseirat. Gli ostaggi sono stati salvati in due luoghi separati nel cuore di Nuseirat, ha concluso il portavoce dell’Idf.

