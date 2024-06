Abitanti della zona raccontano di aver visto lanciare almeno un missile e diversi proiettili

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area costiera nei pressi del molo statunitense costruito per consegnare aiuti nella Striscia di Gaza. Gli abitanti della zona raccontano di aver visto un elicottero israeliano sparare almeno un missile e diversi proiettili. Fumo nero si è levato in numerose località di Wadi Gaza. Il sito costruito dall’esercito Usa è stato recentemente ricollegato alla spiaggia nel territorio assediato dopo che una sezione si era rotta a causa delle tempeste e del mare agitato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata