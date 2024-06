Il premier incontra i 4 rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato gli ostaggi liberati che erano tenuti prigionieri da Hamas a Gaza. Nella giornata di sabato 8 giugno l’esercito dello Stato ebraico ha salvato quattro ostaggi rapiti durante l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre; si tratta della più grande operazione di recupero dall’inizio della guerra. L’esercito israeliano ha riferito di aver salvato Noa Argamani, 25 anni; Almog Meir gennaio, 21; Andrej Kozlov, 27 anni; e Shlomi Ziv, 40 anni, in una complessa operazione diurna nel cuore di Nuseirat sabato mattina, facendo irruzione in due località contemporaneamente e sotto il fuoco nemico. Stanno tutti bene, hanno detto i militari, e sono stati portati in elicottero per controlli medici e ricongiungimenti con i propri cari dopo 246 giorni di prigionia.

