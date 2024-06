"Allah è grande, morte all'America e a Israele, siano maledetti gli ebrei, vittoria all'Islam", urlano i dimostranti

Una folla imponente è scesa in piazza venerd’ a Sanaa, capitale dello Yemen, controllata dai ribelli sciiti filo-iraniani Houti. Durante la manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese di Gaza sono stati intonati cori contro Israele e gli Stati Uniti. “Allah è grande, morte all’America e a Israele, siano maledetti gli ebrei, vittoria all’Islam“, urlano i dimostranti. Dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele con oltre 1200 morti l’esercito dello Stato ebraico ha invaso militarmente la Striscia. Sono oltre 36mila le vittime palestinesi secondo il ministero della Sanità controllato dal movimento estremista.

