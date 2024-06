Donne, bambini e anziani tra le vittime

Almeno 100 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite dopo che le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) hanno attaccato un villaggio nella provincia di Gezira, in Sudan. Ci sono donne, bambini e anziani tra le vittime dell’aggressione al villaggio di Wad al-Noura.

Un gruppo creato per proteggere i residenti di Wad Madani, la capitale di Gezira, ha detto che i paramilitari hanno usato l’artiglieria pesante. L’Rsf ha invaso il villaggio, facendo fuggire i residenti, tra cui donne e bambini, in altre zone del distretto di al-Manaqil.

Il governo di transizione sudanese, in una messaggio su Telegram, ha condannato gli attacchi e ha chiesto alla comunità internazionale di ritenere le Rsf responsabili. “Si tratta di atti criminali che riflettono il comportamento sistematico di queste milizie (Rsf) nel prendere di mira i civili, saccheggiare le loro proprietà e sfollarli con la forza dalle loro aree”, ha affermato l’ufficio stampa del Consiglio di Sovranità Transitorio, istituito dopo la cacciata del presidente di lunga data Omar al-Bashir nel 2019. La Rsf ha affermato su X che l’esercito sudanese ha pianificato di attaccare le sue truppe a Jabal al-Awliya, nell’ovest del distretto di al-Manaqil, mobilitando le forze armate sudanesi in tre basi. Il gruppo paramilitare ha dichiarato di aver attaccato tre campi a ovest, a nord e a sud di Wad-al Noura, scontrandosi con l’esercito sudanese. “Le nostre forze non resteranno inerti di fronte a qualsiasi movimento o assembramento del nemico e lavoreranno per inseguirlo e sconfiggerlo”, ha dichiarato l’Rsf nel suo comunicato.

