Avvertimento lanciato dal primo ministro di Tel Aviv visti gli intensi combattimenti tra l'Idf e Hezbollah al confine con Libano

Clima sempre più teso tra Israele e il Libano, con il rischio che si apra un nuovo fronte di guerra. Lo Stato ebraico è “preparato a un’azione estremamente potente nel nord”, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita a Kiryat Shmona, al confine con il Libano, dove i combattimenti tra l’Idf e Hezbollah si sono intensificati notevolmente negli ultimi giorni. “Chiunque pensi di poterci fare del male e che noi ce ne staremo con le mani in mano ha commesso un grave errore”, ha dichiarato il premier.

Ben Gvir sospende sostegno a governo finché non vedrà intesa

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha annunciato che il suo partito di estrema destra Otzma Yehudit non voterà con la coalizione di governo alla Knesset finché Netanyahu non rivelerà i dettagli della proposta di accordo israeliana per il cessate il fuoco e gli ostaggi. “Finché il primo ministro continuerà a nascondere i dettagli dell’accordo, Otzma Yehudit creerà disagi alla sua coalizione”, ha annunciato Ben Gvir. Lui e altri parlamentari di estrema destra hanno affermato che non accetteranno un accordo con Hamas che ponga fine alla guerra in cambio del rilascio degli ostaggi.

