Il premier israeliano: " Chiunque pensi di farci del male commette un grosso errore"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è pronto a un eventuale guerra in Libano. Lo ha fatto sapere mentre si trovava in visita in un territorio dello Stato ebraico in cui era scoppiato un incendio a causa dei combattimenti con le milizie di Hezbollah.

“Ieri la terra bruciava qui e sono contento che l’abbiate spenta ma anche in Libano la terra era in fiamme. Chiunque pensi di farci del male e che noi ce ne staremo con le mani in mano commette un grosso errore. Siamo pronti a un’azione molto forte nel nord. In un modo o nell’altro riporteremo la sicurezza nel nord”, ha detto il leader di Tel Aviv.

