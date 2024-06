Circa 50 manifestanti in 20 tende. Nessun arresto

Manifestanti filo-palestinesi hanno allestito un accampamento davanti al municipio di Los Angeles. Circa 50 manifestanti con 20 tende si sono allineati sui marciapiedi fuori dall’edificio tra Main e First Street. Diverse tende avevano bandiere palestinesi e frasi come “Palestina libera” e “Gaza libera”. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha affermato su X che sta monitorando la manifestazione non autorizzata. Al momento non sono stati segnalati arresti e feriti. Il dipartimento di polizia ha lanciato un’allerta tattica nell’area per cautela. Più di 3.000 persone erano state arrestate nei campus statunitensi prima dell’inizio della pausa estiva, il mese scorso, tra cui manifestanti nei campus dell’Università della California a Los Angeles, San Diego e Irvine.

