Strade allagate a Passau. Rimane alta l'allerta a Sud-Est

Sale a cinque il bilancio dei morti dell’alluvione che ha colpito la parte meridionale della Germania. La polizia ha segnalato che l’ultima vittima è stata registrata nella cittadina bavarese di Markt Rettenbach. I filmati della città di Passau mostrano i soccorritori che si aggirano per le strade allagate mentre assistono le persone colpite dall’alluvione. Le forti piogge persistenti hanno provocato allagamenti diffusi in tutto il Sud della Germania. La situazione si è attenuata a Sud-Ovest, mentre il livello dell’acqua è rimasto alto in alcune zone della Baviera, in particolare sul Danubio e nell’area di Rosenheim. Il cancelliere Olaf Scholz ha visitato la regione alluvionata e i funzionari hanno avvertito che il livello dell’acqua potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore.

