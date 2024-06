I militari a Omaha Beach durante una prova di assalto anfibio

Due mezzi da sbarco della Marina francese sono arrivati martedì a Omaha Beach durante una prova di assalto anfibio in vista dell’evento commemorativo del 6 giugno, che ricorda il D-Day del 1944. Nei prossimi giorni, veterani e personalità mondiali si riuniranno in Normandia per commemorare l’80° anniversario degli sbarchi su cinque spiagge, chiamate in codice: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword.

