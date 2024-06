Manifestanti urlano "vergogna!" al capo della Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato contestato da una folla di filo-palestinesi mentre usciva da una chiesa di Rehoboth Beach, nel Delaware, dove si è recato per il fine settimana. All’uscita dalla chiesa, la folla ha iniziato a urlare “Vergogna! Vergogna” verso il capo della Casa Bianca. Quando un giornalista ha chiesto a Biden informazioni su un possibile cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il presidente ha rifiutato di rispondere. Insieme a Biden c’era il figlio Hunter, che sarà processato con l’accusa federale di armi da fuoco in una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia. Il processo si aprirà lunedì 3 giugno in Delaware con la selezione della giuria.

