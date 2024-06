I vigili del fuoco impegnati a domare un incendio nelle vicinanze

Evacuato il Museo d’Israele a Gerusalemme dopo che un incendio è scoppiato in un bosco vicino alla struttura. I vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Le autorità hanno dichiarato che non sono stati segnalati feriti.

