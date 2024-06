In agenda anche un incontro con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin

Il presidente ucraino è Singapore dove interverrà al forum sulla sicurezza. A margine, Volodymyr Zelensky vedrà il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. “Apprezzo Joe Biden per la decisione sull’uso da parte dell’Ucraina delle sue capacità di difesa”, ha scritto in un post il leader di Kiev , dopo l’ok degli Stati Uniti all’utilizzo di armi americane in territorio russo, anche se solamente per la difesa della regione di Kharkiv.

