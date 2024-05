"L'Europa dovrebbe fornire più sistemi e missili", ha aggiunto la premier Mette Frederiksen

“L’Ucraina può usare ciò che abbiamo donato, anche al di là dei suoi confini, cioè per obiettivi in Russia, se è in linea con il diritto internazionale“. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen, come riferisce l’emittente TV 2, parlando dell’andamento della guerra in Ucraina.

Frederiksen ha anche osservato che i partner dell’Ucraina dovrebbero compiere maggiori sforzi per rafforzare il sistema di difesa aerea del Paese. “Accolgo con favore la decisione della Germania di fornire il sistema Patriot. Altri Paesi dovrebbero fare lo stesso”, ha aggiunto, “l’Europa dovrebbe fornire più sistemi e missili all’Ucraina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata