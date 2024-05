Gli studenti della scuola religiosa evitano la vettura: arrestato il responsabile

Un uomo a bordo di un’auto mercoledì ha cercato di investire alcuni studenti e un rabbino di una scuola ebraica a Brooklyn, a New York, come riporta il sito Yeshiva News, che ha diffuso le immagini. La vettura prima fallisce il tentativo fermandosi contro un palo, riparte e cerca di travolgere un ebreo ortodosso che si scansa. L’autista fa il giro e riprova a investire gli studenti della Vien Yeshiva, che scappano. Viene avvertita la polizia che successivamente ferma il responsabile che viene messo in custodia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

