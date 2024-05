L'Algeria propone una nuova risoluzione Onu per lo stop all'offensiva su Rafah

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 236.

07:30 Mar Rosso, attaccata nave greca a largo Yemen

Attacchi missilistici hanno danneggiato due volte ieri una nave battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà greca nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen. Il primo attacco diretto alla nave cargo Laax è avvenuto al largo della città portuale di Hodeida, nel Mar Rosso meridionale, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb che lo collega al Golfo di Aden. Lo ha riferito il centro militare britannico United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto). L’imbarcazione ha “subito danni” nell’assalto e in seguito ha riportato un “impatto in acqua nelle immediate vicinanze dell’imbarcazione”, ha aggiunto l’Ukmto, “l’equipaggio è stato dichiarato in salvo e la nave sta procedendo verso il suo prossimo porto di scalo”. La società di sicurezza privata Ambrey ha reso noto via radio che la nave aveva “subito danni alla stiva e stava imbarcando acqua”. Nella tarda serata di ieri, l’Ukmto ha detto poi che la Laax ha “subito ulteriori danni” in un secondo attacco missilistico vicino a Mokha, nel Bab el-Mandeb. Anche il Comando centrale dell’esercito statunitense ha identificato la nave bersaglio come la Laax. La nave ha dichiarato di essere diretta a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Gli attacchi non sono stati rivendicati ma si ritiene che siano opera dei ribelli Houthi dello Yemen.

07:00 Algeria propone nuova risoluzione Onu per stop offensiva Rafah

L’Algeria sta facendo circolare una proposta di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e ordina a Israele di fermare immediatamente la sua offensiva militare nella città di Rafah. La bozza di risoluzione, ottenuta da Associated Press, chiede anche che il cessate il fuoco sia rispettato da tutte le parti e il rilascio immediato di tutti gli ostaggi presi durante l’attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre. Alcuni diplomatici hanno dichiarato di sperare in un voto rapido, già oggi.

La bozza chiede anche il rispetto delle precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che impongono l’apertura di tutti i valichi di frontiera e l’accesso umanitario ai 2,3 milioni di persone di Gaza che hanno un disperato bisogno di cibo e altri aiuti. La risoluzione proposta afferma che “la situazione catastrofica nella Striscia di Gaza costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale”. Esprime grave preoccupazione per la “carestia che si sta diffondendo nella Striscia di Gaza” e per le sofferenze dei palestinesi che si sono rifugiati a Rafah. Per questo si chiede a Israele di “fermare immediatamente la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione a Rafah”. La bozza condanna inoltre quello che definisce “l’attacco indiscriminato ai civili, compresi donne e bambini, e alle infrastrutture civili”. L’ambasciatore algerino alle Nazioni Unite, Amar Bendjama, che è anche il rappresentante arabo al Consiglio di Sicurezza, ha detto ai giornalisti, dopo le consultazioni d’emergenza a porte chiuse di ieri, che avrebbe inviato la bozza di risoluzione al Consiglio dei 15 membri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata