Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati a eliminare le restrizioni sull’uso delle armi da parte dell’Ucraina per colpire obiettivi militari all’interno della Russia.

“Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se dovrebbero eliminare alcune delle restrizioni imposte sull’uso delle armi che hanno donato all’Ucraina – ha detto Stoltenberg in un’intervista all’Economist – perché, soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine”. “Negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per loro difendersi”, ha aggiunto.

