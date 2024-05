In cinque ricoverati perché intossicati. Si indaga sulle cause del rogo

Almeno 7 neonati sono morti in un incendio scoppiato un incendio nella nursery di un ospedale pediatrico a New Delhi, in India. I soccorritori hanno trasportato 12 neonati dal centro a un vicino ospedale, ma sette di loro sono morti a causa dell’inalazione di fumo, ha detto l’ufficiale dei vigili del fuoco Atul Garg. Altri cinque sono sopravvissuti ma sono rimasti intossicati, ha aggiunto. L’incendio al primo piano del centro è stato domato in circa un’ora, ha detto Suresh Kumar, un altro ufficiale dei vigili del fuoco. Si sta indagando sulla causa del rogo nel distretto di Vivek Vihar, a est di Delhi.

