Le ricerche in corso in una foresta rurale rese difficili dalla nebbia

I media di Stato iraniani hanno trasmesso un filmato delle squadre di soccorso alla ricerca dell’elicottero che trasportava il Presidente iraniano Ebrahim Raisi e che ha subito un “atterraggio difficile”. Le ricerche in corso in una foresta rurale dove si pensa si trovi l’elicottero. Raisi stava viaggiando nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale. La TV di Stato ha dichiarato che l’incidente è avvenuto nei pressi di Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. In seguito, la TV di Stato ha collocato l’incidente più a est, vicino al villaggio di Uzi, ma i dettagli sono rimasti contraddittori.

