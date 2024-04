Così il capo di Stato: "Il nucleare resta nella nostra agenda per agricoltura e altri scopi civili"

L’Iran non intende acquistare armi nucleari. Lo ha ribadito il presidente Ebrahim Raisi. “Non lo prevede la nostra dottrina e non dipende dall’Aiea o dalle sanzioni”, ha spiegato Raisi che però ha precisato: “Il nucleare invece è nella nostra agenda per quanto riguarda agricoltura, industria o altri settori”.

