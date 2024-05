Il candidato socialista, Salvador Illa, è il grande favorito per le consultazioni del 12 maggio

Il premier spagnolo Pedro Sánchez torna a Barcellona per chiudere la campagna elettorale del PSC (il Partito dei Socialisti di Catalogna) per le elezioni locali nella regione. Il candidato socialista, Salvador Illa, è il grande favorito per la vittoria alle consultazioni del 12 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata