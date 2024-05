Foto Twitter

Le forze dell'ordine hanno affermato che la loro azione era "necessaria per ristabilire l'ordine" dopo che le proteste pro-Gaza erano diventate violente

La polizia olandese ha sgomberato un accampamento pro-palestinese all’Università di Amsterdam nelle prime ore della giornata e ha arrestato circa 125 attivisti. Le forze dell’ordine hanno affermato su X che la loro azione era “necessaria per ristabilire l’ordine” dopo che le proteste erano diventate violente. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti. I video trasmessi dall’emittente nazionale Nos hanno mostrato la polizia che utilizzava una scavatrice meccanica per abbattere le barricate e gli agenti che brandivano manganelli e scudi per porre fine alla manifestazione, picchiando alcuni manifestanti e abbattendo le tende. I dimostranti hanno formato barricate con pallet di legno e biciclette.

Lunedì decine di manifestanti hanno occupato una piccola isola dell’università, esortando gli atenei di Amsterdam a rompere i legami accademici con Israele. Negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni anche nei campus in Francia e nel Regno Unito.

Le foto scattate questa mattina dal campus di Amsterdam mostrano tende, striscioni e cibo, oltre a mucchi di ciottoli tirati su dalla strada. Prima dell’intervento della polizia, lunedì sera sono scoppiati tafferugli tra due gruppi rivali di attivisti.

La polizia ha dichiarato in un comunicato di aver sgomberato l’accampamento improvvisato dopo che i manifestanti hanno rifiutato i ripetuti ordini di andarsene. “La protesta in questa forma ha creato una situazione molto pericolosa, in parte a causa delle barricate che hanno impedito ai servizi di emergenza di entrare nel sito. In caso di disastro, gli stessi attivisti potrebbero rimanere bloccati sul posto”, ha dichiarato. La polizia ha riferito poi che il campus era tranquillo questa mattina, ma che gli agenti sono rimasti nell’area.

