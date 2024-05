"Colloqui molto cordiali", fa sapere la Santa Sede

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano il Re Abdallah II del Regno Hashemita di Giordania. Il colloquio, iniziato alle 12.45 e terminato alle 13.05, è durato circa venti minuti. Il Santo Padre ha donato un quadro in mosaico raffigurante la ‘Benedizione Papale in Piazza San Pietro’, opera dei mosaicisti dello Studio del Mosaico vaticano, i volumi dei documenti papali e il messaggio per la pace di quest’anno. Il Re di Giordania ha donato al Pontefice una scultura in metallo composta di lettere arabe. I colloqui fra i due – tra cui “c’è una lunga conoscenza” – sono stati “molto cordiali”, fa sapere il Vaticano.

