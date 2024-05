Le forze dell'ordine hanno ordinato ai manifestanti di disperdersi

Ancora tensione in diverse università americane, dove proseguono le proteste per la guerra a Gaza. Le forze dell’ordine in tenuta anti sommossa presenti nel campus dell’Università della California, Ucla, hanno ordinato la dispersione di un folto gruppo di manifestanti pro Palestina da giorni accampati nell’ateneo. La maggior parte dei dimostranti sembra decisa a restare, si teme un assalto della polizia.

