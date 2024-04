Il filmato è diventato subito virale sui social: l'aggressore è stato arrestato, per la polizia non è terrorismo

Un uomo armato di katana ha ferito diverse persone a Londra prima di essere arrestato. Sui social è diventato subito virale il video che mostra un individuo con in mano una spada in una strada vicino alla stazione della metrpopolitana di Hainault. La Transport for London (TfL) ha dichiarato che la stazione della metropolitana di Hainault London è stata chiusa a causa di un’indagine della polizia nella zona, mentre la polizia non ritiene si tratti di terrorismo.

