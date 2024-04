Screenshot da Twitter

Almeno 40 le vittime ma il bilancio potrebbe aumentare. Si cerca nel fango e tra le macerie

Almeno 40 persone sono morte e decine risultano disperse nel crollo di una diga vicino a Mai Mahiu, nella contea di Nakuru in Kenya. Lo riporta la Cnn, citando la governatrice Susan Kihika, secondo cui il bilancio potrebbe aumentare in modo significativo. La potenza delle acque liberate dal collasso della struttura ha spazzato via case e veicoli. Le squadre di soccorso sono all’opera nel tentativo di trovare eventuali sopravvissuti, cercando nel fango e tra le macerie. Il disastro avviene durante le pesanti inondazioni che hanno sconvolto il Paese africano, provocando la morte di oltre 100 persone e costringendone migliaia a lasciare le proprie abitazioni a partire da marzo.

