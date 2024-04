Ha detto che la sua azienda è pronta ad approfondire ulteriormente la collaborazione con la Cina

Il premier cinese Li Qiang ha incontrato domenica a Pechino Elon Musk, amministratore delegato di Tesla. Secondo la tv di Stato cinese CCTV, Musk è arrivato su invito del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale. Durante l’incontro, Li Qiang ha affermato che lo sviluppo di Tesla in Cina è un esempio di successo della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti. Ha anche dichiarato che la Cina continuerà a lavorare duramente per ampliare l’accesso al mercato e rafforzare le garanzie per fornire un ambiente commerciale migliore alle imprese estere. Musk ha dichiarato che la sua azienda è pronta ad approfondire ulteriormente la cooperazione con la Cina per ottenere più risultati vantaggiosi per tutti, citando le buone prestazioni dello stabilimento Tesla di Shanghai.

