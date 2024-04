Migliaia di persone davanti alla sede del partito socialista

I sostenitori del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si sono riuniti sabato davanti alla sede del partito socialista a Madrid. La manifestazione dopo che Sánchez ha preso in considerazione l’ipotesi di lasciare l’incarico in seguito all’indagine per corruzione aperta contro la moglie Begoña Gómez.

