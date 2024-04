Si tratta del Full Hotel nel centro di Hualien

Uno sciame sismico ha colpito Taiwan martedì mattina, con la scossa più forte registrata di magnitudo di 6.1, secondo l’U.S. Geological Survey. Non si hanno notizie di feriti. Una videocamera di sorveglianza ha catturato il momento del crollo del Full Hotel nel centro di Hualien. L’edificio era in fase di ristrutturazione e in quel momento non era occupato. Anche il vicino edificio Tong Shuai era vuoto, essendo stato destinato alla demolizione dopo essere stato gravemente danneggiato dal terremoto del 3 aprile. È stato il terremoto più forte degli ultimi 25 anni a Taiwan ed è stato seguito da centinaia di scosse di assestamento. I terremoti di martedì sono considerati gli ultimi di questi.

