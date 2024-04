La coppia è incriminata formalmente di aver fornito informazioni che potrebbero essere "utili a un nemico"

Due uomini sono stati incriminati per spionaggio per conto della Cina nel Regno Unito, accusati formalmente di aver fornito informazioni che potrebbero essere “utili a un nemico”. Lo riporta la Bbc, spiegando che si tratta di Christopher Berry, 32 anni, e Christopher Cash, 29 anni, accusati in base all’Official Secrets Act di aver fornito “articoli, note, documenti o informazioni” a uno Stato straniero. I due compariranno davanti alla Westminster Magistrates’ Court di Londra venerdì 26 aprile. La Metropolitan Police ha definito l’indagine “estremamente complessa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata