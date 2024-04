Il portavoce Veerle Nuyts sulla proposta che introduce la possibilità della presenza delle associazioni pro-vita nei consultori

La polemica sull’aborto in Italia arriva a Bruxelles. La norma sui consultori e associazioni pro-vita contenuta in un emendamento al decreto Pnrr italiano non ha alcune legame col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ quanto ha sottolineato la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sull’emendamento che introduce la possibilità della presenza delle associazioni pro-vita nei consultori. “Il decreto Pnrr contiene delle misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr e questi aspetti sono collegati al Pnrr italiano, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, compresa questa misura sull’Aborto“, ha dichiarato.

Magi su aborto: “Uso politico fondi Pnrr, lo dice anche Ue”

“Ha pienamente ragione la Commissione europea: l’uso dei fondi del PNRR del governo per introdurre le associazioni pro vita nei consultori non ha nulla a che fare con le riforme del piano di ripresa e resilienza e l’uso che sta facendo il governo di queste risorse è totalmente politico. Una offesa alle donne, alle libertà, alla dignità e un vero e proprio uso approssimativo e improprio dei fondi del PNRR. Più che il governo dei patrioti, è il governo degli italioti”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

