Il vicepremier e ministro degli Esteri in un punto stampa al G7

“Sull’Ucraina abbiamo tutti confermato il nostro massimo impegno sia politico, sia in termini di sostegno sia in merito alla ricostruzione. Domani ci sarà un documento in cui ribadiamo le nostre posizioni”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della riunione ministeriale del G7 a Capri.

