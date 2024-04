Durante l'evento, le persone si spruzzano acqua a vicenda, augurandosi felicità e fortuna

Lunedì la popolazione Dai, insieme a tanti turisti in visita nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, ha celebrato l’annuale festa degli spruzzi d’acqua. Le immagini di CCTV mostrano grandi folle di persone che spruzzano acqua in una piazza della città di Jinghong, nella prefettura autonoma Xishuangbanna Dai della provincia dello Yunnan. Il festival degli spruzzi d’acqua è una delle feste più importanti osservate dal popolo Dai. Durante la festa le persone si spruzzano acqua a vicenda, augurandosi felicità e fortuna. La festa segna il Capodanno della minoranza etnica Dai, ma viene osservata anche in altri Paesi e regioni, tra cui Thailandia, Laos settentrionale e Myanmar orientale.

