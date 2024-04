Emergenza nelle province del Guangdong e del Guangxi

Le piogge torrenziali hanno provocato questa settimana inondazioni in molte aree della Cina meridionale. Le autorità locali della provincia meridionale del Guangdong hanno annunciato domenica che il fiume Beijiang a Qingyuan, nel nord della provincia, ha inondato auto, alberi ed edifici. Nella provincia di Guangxi, sabato 11 persone sono rimaste bloccate in mezzo al torrente in piena. I soccorritori li hanno portati in salvo con dei gommoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata