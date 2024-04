"Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui", ha affermato il Pontefice

“Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza, col rischio di trascinare il Medioriente in un conflitto bellico ancora più grande“. Lo ha detto Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus, a poche ore dall’attacco dell’Iran a Israele. “Nessuno deve minacciare l’esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino invece da parte della pace e aiutino israeliani e palestinesi a vivere in due Stati, fianco a fianco, in sicurezza. E’ un loro profondo e lecito desiderio e un loro diritto: due stati vicini”, ha aggiunto Bergoglio.

