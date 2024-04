Il presidente degli Stati Uniti: "Abbiamo aiutato Israele ad abbattere missili e droni"

“Ho appena incontrato il mio team per la sicurezza nazionale per un aggiornamento sugli attacchi dell’Iran contro Israele. Il nostro impegno per la sicurezza di Israele contro le minacce provenienti dall’Iran e dai suoi alleati è ferreo”. Lo afferma in un post su X il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Biden, secondo quanto riportato da Axios citando un alto funzionario della Casa Bianca, avrebbe però comunicato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che gli Stati Uniti non sosterranno alcun contrattacco israeliano contro l’Iran. Intanto, il presidente statunitense ha convocato una riunione dei Paesi del G7 per discutere la situazione in Medioriente.

Biden: “Usa hanno aiutato Israele ad abbattere missili e droni”

Le forze statunitensi hanno abbattuto alcuni droni d’attacco lanciati dall’Iran diretti verso Israele. “Su mia direzione, per sostenere la difesa di Israele, l’esercito degli Stati Uniti ha spostato aerei e cacciatorpedinieri di difesa missilistica balistica nella regione nel corso della scorsa settimana”, ha detto Biden. “Grazie a questi dispiegamenti e alla straordinaria abilità dei nostri militari, abbiamo aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo”.

