Il commissario europeo all'Economia al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin

Si apre oggi in Lussemburgo il Consiglio di Economia e Finanza. “Penso che la discussione su possibili nuovi finanziamenti comuni per obiettivi comuni sta andando avanti da parecchi mesi. La presidente von der Leyen propose un fondo per la sovranità europea”, ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin. “Le condizioni politiche tra i leader nel Consiglio europeo per raggiungere già un’intesa in questi giorni e settimane sono facili, ma purtroppo la realtà costringerà nei prossimi mesi – forse sarà la nuova Commissione – alla fine ad arrivare a una nuova decisione per l’utilizzo di fondi comuni per obiettivi comuni, perché la realtà spinge in questa direzione”. “Oggi credo si parlerà di come sono andate le cose nella prima metà di Next Generation Eu, ma già nel Consiglio europeo ultimo e nei prossimi la discussione è aperta, soprattutto nella difesa”, ha aggiunto.

Presidenza Ue: “Preoccupa debito ma rientro sarà sostenibile”

Sui piani di rientro di deficit e debito “la Commissione pubblicherà le informazioni a metà giugno. Naturalmente, la preoccupazione su questo tema e anche sul livello del debito è ovviamente importante”. Lo ha detto il ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem, della presidenza di turno del Consiglio Ue, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin a Lussemburgo, rispondendo a una domanda sulle preoccupazioni per l’alto livello di debito di alcuni Paesi.”Questo è anche il motivo per cui abbiamo la nostra revisione della governance economica, che sarà votata in Parlamento alla fine di aprile. Il che è di grande importanza perché in realtà è un quadro in cui lavoreremo, concentrandoci ovviamente su un livello di debito sostenibile nel medio termine, ma continuando a concentrarsi sugli investimenti e sulle riforme necessari per realizzare effettivamente dei progressi anche su questi livelli di debito”.

