Il leader di Pechino ha ricevuto l'ex premier taiwanese Ma Ying-jeou

“Le persone su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan sono tutte cinesi. Non c’è disputa che non possa essere risolta, non c’è problema che non possa essere discusso e nessuna forza può separarci”. È quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, incontrando a Pechino l’ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou.

“Le differenze nei sistemi non possono cambiare il fatto che entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan appartengono allo stesso Paese e alla stessa nazione“, ha aggiunto Xi, sottolineando che una nuova guerra tra le parti sarebbe “un peso insopportabile per la nazione cinese”.

