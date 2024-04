La celebrazione segna la fine del mese sacro islamico del Ramadan

Migliaia di fedeli si sono riuniti in strada e nelle moschee in Indonesia per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr che segna la fine del mese sacro islamico del Ramadan. L’Eid è stata festeggiata mercoledì con riunioni di famiglia, vestiti nuovi e dolci. In Indonesia, la nazione musulmana più popolosa del mondo, quasi tre quarti della popolazione si è messa in viaggio per l’annuale ritorno a casa conosciuto come “mudik”. La Camera di Commercio e dell’Industria indonesiana ha affermato che il fatturato finanziario durante le festività dell’Eid quest’anno raggiungerà quasi i 10 miliardi di dollari e attraverserà settori tra cui vendita al dettaglio, trasporti e turismo.

